Наставник «Динамо» Личка пропустил тренировку команды

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что пропустил тренировку команды, чтобы футболисты отдохнули от него, передает «Матч ТВ».

«Я два дня гонял футболистов, ругал, кричал на них. Они тоже должны отдохнуть от меня, работают с другими тренерами», — сказал Личка.

«Динамо» обыграло воронежский «Факел» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1.

Счет в матче открыл Иван Лепский на 3-й минуте игры, следом на 21-й минуте отличился Муми Нгамалё, а через семь минут ворота воронежской команды поразил Ярослав Гладышев. Две голевые передачи отдал Бителло, который ассистировал Лепскому и Гладышеву. Единственный гол «Факела» оформил Евгений Марков на 74-й минуте.

В следующем матче «Динамо» сыграет с московским «Локомотивом». Встреча состоится 27 июля.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» может подписать нападающего олимпийской сборной Марокко.