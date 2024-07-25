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Бывшему мужу Пелагеи закрыли выезд из России

Бывшему мужу Пелагеи хоккеисту Телегину из-за долгов закрыли выезд из России

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила выезжать из России хоккеисту Ивану Телегину. Об этом сообщает SHOT.

По информации источника, у бывшего мужа заслуженной артистки России Пелагеи скопился долг в размере 64 млн рублей. Долг возник из-за невыполнения игроком обязательств по обслуживанию ипотечного кредита за дом, купленный в подмосковной Барвихе.

Помимо этого, у Телегина арестован автомобиль BMW X5, купленный им за 7 млн рублей.

2 июня Пелагея опубликовала ролик с плачущей дочерью, которая не смогла улететь на летний отдых из-за запрета отца. Девочка собиралась уехать в Турцию вместе с бабушкой во время летних каникул. Эту поездку подарила девочке бабушка.

Пелагея отметила, что дочь ждала путешествия — «собирала панамки и платьица в свой девчачий чемодан». Однако семья узнала, что отец подписал документ о запрете ребенка на выезд из РФ уже в аэропорту Шереметьево. Он не уведомил об этом заранее.

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