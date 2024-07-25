Барко провел первую тренировку со «Спартаком»

Аргентинский полузащитник «Ривер Плейта» Эсекиель Барко провел первую тренировку с основным составом московского «Спартака». Об этом сообщает издание Metaratings.

До этого футболист, ожидающий официального перехода в московскую команду, тренировался по индивидуальной программе.

В минувшем сезоне полузащитник провел за «Ривер Плейт» 28 матчей во всех турнирах. В этих встречах он забил два мяча и сделал семь результативных передач. Барко вызывался в сборные Аргентины U20 и U23, также он провел три матча за олимпийскую национальную команду.

Игра между «Спартаком» и «Оренбургом» в рамках первого тура РПЛ прошла 21 июля в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях против подмосковных «Химок». Игра состоится 28 июля на стадионе «Арена Химки», стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может уволить Деяна Станковича в случае поражения «Химкам».