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Тренер Аргентины назвал скандалом поражение в матче против Марокко на ОИ-2024

В Аргентине назвали скандальным поражение в матче против Марокко на ОИ-2024

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Thaier Al-Sudani/Reuters

Главный тренер олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано в интервью пресс-службе Ассоциации футбола Аргентины (AFA) заявил, что после скандального поражения сборной Марокко его игроки должны сконцентрироваться на оставшихся двух матчах группового этапа.

По его словам, про прошедший матч нужно забыть.

«Не знаю, как объяснить это игрокам. Произошедшее на поле — скандал. Мы должны думать только о себе. Очевидно, что все это сбивает с толку, но мы теперь должны смотреть только вперед, это уже произошло, все кончено», — заявил Маскерано.

Встреча завершилась со счетом 2:1. В компенсированное к первому тайму время в составе африканской сборной отличился Суфьян Рахими. На 51-й минуте игры футболист оформил дубль, успешно реализовав одиннадцатиметровый удар. На 68-й минуте ответный мяч в составе южноамериканцев забил Джулиано Симеоне.

По ходу игры случился скандал — на 90+16-й минуте матча аргентинцы сравняли счет, автором гола стал полузащитник Кристиан Медина. Однако после этого матч не был завершен, судьи продолжили смотреть видеоповтор. Спустя два часа арбитры приняли решение отметить взятие ворот и дали командам доиграть три минуты встречи при пустых трибунах. За это время во второй раз сравнять счет аргентинцы не смогли.

Ранее в Оргкомитете ОИ-2024 объяснили причину двухчасовой паузы в игре Аргентины и Марокко.

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