Боец ММА Монсон объяснил, почему на Трампа было совершено покушение

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что никак не отреагировал на покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

По его словам, республиканец получил большую порцию ненависти из-за своей политики, что и вызвало покушение на его жизнь.

«Покушение на Трампа у меня не вызвало никаких эмоций. В США, как и везде, есть сумасшедшие люди. Но он вызвал много ненависти из-за своей политики. Так что это неудивительно», — заявил Монсон.

Трамп подвергся нападению 13 июля, когда выступал на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Молодой человек, который находился на крыше стоявшего недалеко от сцены производственного здания, несколько раз выстрелил в политика. Однако в этот момент экс-хозяин Белого дома повернул голову, поэтому его задела только одна из пуль — она попала в ухо.

Охрана быстро увела бывшего президента с мероприятия и доставила в больницу. После оказания медицинской помощи Трампа выписали.

При этом стрелка ликвидировали на месте. Впоследствии сотрудники ФБР выяснили, что им был 20-летний житель штата Пенсильвания Томас Мэтью Крукс. Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

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