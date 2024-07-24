США обвинили в наличии огромного рынка распространения допинга

Руководитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька в рамках сессии Международного олимпийского комитета (МОК) обвинил США в наличии огромного рынка распространения допинга. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, проблемы американцев с допингом носят системный характер.

«Подавляющее большинство спортсменов из США пришли из системы, которая глобально управляется вне общепризнанных стандартов борьбы с допингом. Мы знаем, что США являются огромным рынком для продажи и распространения допинга, и, конечно, ее решение не под силу лишь одной организации», — заявил Банька.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее сайт МОК начал трансляции Олимпийских игр 2024 года на территорию России.