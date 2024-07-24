Сайт МОК начал показ ОИ-2024 для России

Международный олимпийский комитет (МОК) начал транслировать соревнования летних Игр 2024 года в Париже на территорию России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Первыми соревнованиями для показа стали мужские состязания по регби-7 и футболу. В данный момент проходят матчи между олимпийскими сборными Узбекистана и Испании, а также между командами Аргентины и Марокко. Эти матчи можно увидеть на портале Olympics.com после предварительной регистрации.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее в Париже стартовала Олимпиада-2024.