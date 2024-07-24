В Париже стартовала Олимпиада-2024

В Париже стартовали летние Олимпийские игры 2024 года.

Первыми соревнованиями в рамках Игр стали мужские состязания по регби-7 и футболу. В данный момент проходят матчи между олимпийскими сборными Узбекистана и Испании, а также между командами Аргентины и Марокко.

Официальная церемония открытия Олимпиады пройдет в пятницу, 26 июля. Завершится Олимпиада 11 августа.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее всемирное антидопинговое агентство пригрозило США изоляцией.