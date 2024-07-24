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Всемирное антидопинговое агентство пригрозило США изоляцией

Глава WADA Банька пригрозил США и USADA изоляцией в случае конфликта

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Руководитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька в рамках сессии Международного олимпийского комитета (МОК) пригрозил США изоляцией, если Американское антидопинговое агентство (USADA) не продолжит идти на конфронтацию. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, угрозы со стороны американцев нарушают баланс и гармонию в организации.

«Если США при поддержке USADA продолжат нарушать гармонизацию, то изолируют себя от международной спортивной арены, что приведет к серьезным последствиям для американского спорта», — заявил Банька.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее Татьяна Тарасова раскритиковала главу МОК Баха, напомнив о недопуске России на ОИ.

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