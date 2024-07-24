Ферстаппена оштрафуют на старте Гран-при Бельгии

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен будет оштрафован на десять позиций на стартовой решетке Гран-при Бельгии, который пройдет с 26 по 28 июля в Спа. Об этом сообщает Autosport.

Причиной штрафа стала пятая замена двигателя в сезоне при допустимом лимите в четыре смены. По данным Autosport, в Red Bull рискнули выпасть из стартовой решетки именно в Бельгии, поскольку на трассе «Спа-Франкоршам» обгоны не такие сложные, как на других этапах. Ввиду этого штрафы на ней грозят меньшими последствиями.

Ферстаппен является трехкратным чемпионом мира в классе «Формула-1» (2021, 2022 и 2023). Он рекордсмен по количеству побед в одном сезоне и по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1».

21 июля пилот команды «Макларен» Оскар Пиастри, представляющий Австралию, выиграл Гран-при Венгрии чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе машин «Формулы-1».

Ранее брат Михаэля Шумахера признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.