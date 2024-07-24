Медведев отказался жить в Олимпийской деревне

Российский теннисист Даниил Медведев не будет проживать в Олимпийской деревне во время летних Олимпийских игр — 2024. Об этом сообщил глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в комментарии ТАСС.

«Даня не будет жить в Олимпийской деревне. Он вместе со своими двумя тренерами будет в другом месте жить», — заявил он.

Издание Le Figaro написало, что часть спортсменов выразили недовольство условиями проживания в Олимпийской деревне. От них поступают жалобы на картонные кровати, пресную еду и отсутствие телевизоров. Российская теннисистка Елена Веснина в своем обзоре на комнату в Олимпийской деревне также отдельно выделила картонную кровать.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Ранее появилась информация, что Андреева и Медведев сыграют в миксте на Олимпиаде.