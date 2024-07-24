Андреева и Медведев сыграют в миксте на Олимпиаде

17-летняя Мирра Андреева и 28-летний Даниил Медведев сыграют в миксте на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже. Информация об этом появилась на официальном сайте Международного олимпийского комитета.

Всего в заявку на микст вошло 20 пар, Медведев и Андреева станут единственным российским дуэтом.

Всего на Олимпиаде сыграют семь российских теннисистов. Медведев, Андреева, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова и Диана Шнайдер выступят в одиночном разряде. Елена Веснина в Париже сыграет в паре с Александровой, также в парном разряде выступят Медведев — Сафиуллин, Андреева — Шнайдер.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Ранее Андреева вышла в полуфинал турнира в Румынии, повесив «баранку» сопернице.