МОК назвал место проведения Олимпийских игр — 2030

Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) проголосовала за кандидатуру Французских Альп в качестве столицы зимней Олимпиады 2030 года. Об этом заявил глава организации Томас Бах, чьи слова передает РИА Новости.

«Итоги голосования за выбор Французских Альп: 84 — да, 4 — против, 7 воздержались. Исполком МОК установил дедлайн для выдачи гарантий от премьер-министра до октября 2024 года, к утверждению парламентом они должны быть готовы не позже марта 2025-го», — заявил он.

Летние Олимпийские игры — 2024 также проходят во Франции. Летняя Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее МОК изменил срок смены гражданства для спортсменов из России.