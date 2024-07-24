«О каком объединении он говорит?» Тарасова раскритиковала главу МОК

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвергла критике слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который, выступая перед спортсменами в Олимпийской деревне, назвал Игры единственным событием, все еще способным объединять мир. Ее высказывание приводит ТАСС.

«О каком объединении он говорит? А почему тогда российскую команду на Олимпиаду не допустили?» — заявила Тарасова.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут во французской столице Париже с 26 июля по 11 августа.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее во Франции заявили о задержании нескольких российских граждан перед Олимпиадой.