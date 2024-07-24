«Просто ужас»: игру «Спартака» раскритиковали после поражения от «Оренбурга»

Бывший футболист Олег Терехин признался, что не думал о том, что московский «Спартак», который проиграл «Оренбургу» в первом туре Российской премьер-лиги, может провести поединок так плохо. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Понятно, что у «Оренбурга» это был первый матч дома, да еще с таким соперником, и хозяева серьезно настраивались, но чтобы так просто обыграть красно-белых, и еще столько моментов не забить! Я вообще не понял, к чему готовился «Спартак», как готовился, чтобы так играть. В обороне просто ужас», — заявил Терехин.

Игра между «Спартаком» и «Оренбургом» прошла 21 июля в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Счет на 62-й минуте матча открыл 25-летний аргентинский защитник Матиас Перес. Спустя пять минут второй мяч в пустые ворота красно-белых оформил 20-летний турецкий нападающий Эмирджан Гюрлюк, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера Александра Максименко.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях против подмосковных «Химок». Игра состоится 28 июля на стадионе «Арена Химки», стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал «Спартак» посмешищем для всей футбольной России.