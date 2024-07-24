Губерниев: «Спартак» продолжает быть посмешищем для всей футбольной России

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев иронично похвалил московский «Спартак» после того, как клуб принял решение отстранить от тренировок с основной командой нападающего Александра Соболева. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Этой ярмарки краски, разноцветные пляски, деревянные качели, расписные карусели. Это увлекательный был аттракцион. Тут все в порядке, люди продолжают быть посмешищами для всей футбольной России. Отстранить Соболева — то, что нужно сейчас «Спартаку» после такого блистательного старта в чемпионате России», — заявил Губерниев.

Игра между «Спартаком» и «Оренбургом» прошла 21 июля в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Счет на 62-й минуте матча открыл 25-летний аргентинский защитник Матиас Перес. Спустя пять минут второй мяч в пустые ворота красно-белых оформил 20-летний турецкий нападающий Эмирджан Гюрлюк, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера Александра Максименко.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях против подмосковных «Химок». Игра состоится 28 июля на стадионе «Арена Химки», стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Ранее Владислав Радимов высмеял «Спартак» после поражения от «Оренбурга».