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Игрок НХЛ рассказал об отношении иностранцев к отстранению России

Хоккеист Подколзин заявил, что в НХЛ плохо относятся к отстранению России

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Bob Frid/Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин раскрыл, что его иностранные партнеры по команде негативно относятся к отстранению сборной России от международных турниров, поскольку из-за этого упал уровень соревнований. Его слова приводит газета «Известия».

«Конечно, плохо. Шведы мне говорят, что чемпионат мира все равно не то без России. Упал уровень без нашей сборной. Все хотят, чтобы была еще одна сильная команда на турнире. Сейчас уже чемпионат мира толком никто не смотрит — падает интерес к турниру», — заявил он.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Подколзин был задрафтован «Ванкувером» в 2019 году. 18 апреля 2024 года «Ванкувер» объявил, что клуб достиг соглашения с российским нападающим о новом двухлетнем контракте. Среднегодовая зарплата российского хоккеиста составит $1 млн.

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