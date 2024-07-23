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Рублев с победы стартовал на турнире в Хорватии

Рублев вышел в третий круг турнира ATP-250 в Хорватии

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REUTERS/Violeta Santos Moura

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг турнира серии ATP-250 в Умаге, Хорватия.

Во втором круге российский спортсмен одолел представителя Аргентины Уго Карабельи. Встреча, которая длилась 1 час 47 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 7:5. За это время Рублёв сделал одну подачу навылет и допустил две двойные ошибки, реализовав четыре брейк-пойнта из семи.

За выход в следующий раунд представитель России сразится с победителем противостояния между Фабианом Марожаном (Венгрия) и Тьяго Монтейро (Бразилия).

Рублев в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов занимает девятую позицию.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет. Рублев отказался от поездки на Олимпийские игры.

Ранее на презентации вещания Олимпиады в Париже показали российского теннисиста.

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