Стало известно, почему у голкипера «ПСЖ» Сафонова разбито лицо

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов получил травму во время столкновения со своим одноклубником на тренировке. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, один из полузащитников парижан боролся за верховой мяч и локтем случайно ударил вратаря в глаз.

23 июля в сети появилось видео, на котором видно, что футболка на голкипере порвана, а веко над левым глазом зашито.

«ПСЖ» объявил о подписании Сафонова 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что Сафонов сумел выехать, когда ему временно сняли запрет на выезд после того, как он погасил часть задолженности в размере 22 тысяч рублей. Позднее запрет вновь был введен, однако к тому моменту голкипер уже покинул Россию.

Ранее экс-тренер «Спартака» Чернышов выразил надежду на противостояние Сафонова и Даниила Худякова в Лиге чемпионов.