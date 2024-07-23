Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-игрок «Спартака» хочет остаться в футболе после завершения карьеры

Игрок «Факела» Брызгалов: по завершении карьеры хочу остаться в футболе

close
100%
Егор Алеев/ТАСС

Защитник воронежского «Факела» Сергей Брызгалов хочет остаться в футболе после завершения карьеры игрока. Об этом он рассказал в комментарии порталу Legalbet.

«У меня контракт с «Факелом» до конца этого сезона, посмотрим, что и как будет дальше. Чем планирую заниматься после завершения карьеры? Когда этот момент наступит, тогда и буду думать об этом, но, конечно, хотелось бы остаться в футболе. В каком статусе — пока не знаю», — сказал Брызгалов.

31-летний футболист выступает за «Факел» с осени 2019 года. На данный момент он провел за команду 84 матча, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи. Брызгалов дебютировал в РПЛ в 2010 году, проведя один матч за раменский «Сатурн». С 2011 по 2016 год он играл за московский «Спартак», позже в карьере защитника также были матчи в составе «Терека», «Анжи», и «Урала».

«Факел» в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 32 очка и финишировал на 11-м месте в турнирной таблице, оказавшись лишь на два балла выше зоны стыковых матчей. В первом матче нового сезона РПЛ воронежцы на выезде уступили московскому «Динамо» 1:3. Брызгалов вышел в стартовом составе и уже в компенсированное к основному время был удален за вторую желтую карточку.

Ранее экс-игрок Деменко заявил, что форвард «Спартака» Соболев подошел бы «Краснодару».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами