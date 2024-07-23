Экс-игрок «Спартака» хочет остаться в футболе после завершения карьеры

Защитник воронежского «Факела» Сергей Брызгалов хочет остаться в футболе после завершения карьеры игрока. Об этом он рассказал в комментарии порталу Legalbet.

«У меня контракт с «Факелом» до конца этого сезона, посмотрим, что и как будет дальше. Чем планирую заниматься после завершения карьеры? Когда этот момент наступит, тогда и буду думать об этом, но, конечно, хотелось бы остаться в футболе. В каком статусе — пока не знаю», — сказал Брызгалов.

31-летний футболист выступает за «Факел» с осени 2019 года. На данный момент он провел за команду 84 матча, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи. Брызгалов дебютировал в РПЛ в 2010 году, проведя один матч за раменский «Сатурн». С 2011 по 2016 год он играл за московский «Спартак», позже в карьере защитника также были матчи в составе «Терека», «Анжи», и «Урала».

«Факел» в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 32 очка и финишировал на 11-м месте в турнирной таблице, оказавшись лишь на два балла выше зоны стыковых матчей. В первом матче нового сезона РПЛ воронежцы на выезде уступили московскому «Динамо» 1:3. Брызгалов вышел в стартовом составе и уже в компенсированное к основному время был удален за вторую желтую карточку.

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