«Рубин» назвали командой второй восьмерки

В игре казанского «Рубина» по сравнению с прошлым сезоном не произошло никаких изменений. Об этом в комментарии порталу Legalbet заявил бывший защитник команды Алексей Попов.

Он высказался о победе казанцев в матче 1 тура нового розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) над «Пари НН» со счетом 4:2. Попов подчеркнул, что «Рубин» играл против аутсайдера, который очень плохо действовал в защите. По словам эксперта, выездная победа ценна, но она не является показательной. Тем более, что нижегородцы, несмотря на поражение, создали больше моментов.

«Рубин» стоит поздравить с победой, желаю им забраться как можно выше в РПЛ. Смогут ли они улучшить позицию по сравнению с прошлым чемпионатом? Может быть, что-то изменится, но в игре ничего не поменялось. Думаю, все-таки эта команда второй восьмерки», — сказал Попов.

Он добавил, что ждет от «Рубина» более высоких мест и атакующего и яркого футбола. Попов констатирует, что пока не видит этого, хотя главный тренер команды Рашид Рахимов занимает пост уже второй год. Не изменился состав «Рубина», ничего не меняется и в игре, заключил Попов.

В минувшем сезоне «Рубин» набрал 42 очка в РПЛ и финишировал на восьмом месте в турнирной таблице. Во втором туре РПЛ-2024/25 казанцам предстоит дома сыграть с действующим чемпионом «Зенитом», начавшим сезон с победы над «Краснодаром» 4:2 в матче за Суперкубок и с разгрома «Крыльев Советов» 4:0 в матче первого тура.

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