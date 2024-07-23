Валиева раскрыла, в каком ампула планирует поработать

Российская фигуристка Камила Валиева, которая отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, поделилась, что намерена поработать в роли ведущей, поскольку это интересный опыт для нее. Ее слова приводит ТАСС.

«Это очень интересный опыт, нужно еще многому учиться, я буду рада попробовать себя вновь. Увидите ли меня в этом амплуа в ближайшее время? Я думаю, что да», — заявила Валиева.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Сборная России по итогам получила бронзу, золото взяли США, серебро досталось Японии.

Ранее Валиева показала, как тренируется в тренажерном зале.