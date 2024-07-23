Загитова похвасталась дипломом о высшем образовании

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова получила диплом о высшем образовании. Соответствующий пост спортсменка опубликовала в своем Telegram-канале.

«Эти четыре года пролетели незаметно, но у меня осталось очень много приятных воспоминаний об университете! Хочу сказать большое спасибо преподавателям, которые помогали мне развиваться в сфере продюсирования, а также друзьям за то, что всегда были рядом и давали списывать. Шучу!» — написала Загитова.

19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика». Она училась в Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

Ранее Загитова показала себя в слезах.