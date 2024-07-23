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WADA оспорило оправдание французской рапиристки, объяснившей допинг половой связью

WADA оспорило оправдание рапиристки Тибюс, объяснившей допинг половой связью

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Global Look Press

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на оправдательный вердикт антидопингового суда Международной федерации фехтования (FIE) по делу Изаоры Тибюс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

Положительный результат дала допинг-проба спортсменки, которая была взята 14 января 2024 года. В анализе был найден остарин. Сама Тибюс заявила, что запрещенный препарат попал в ее пробу из-за того, что она вступала в половые акты со своим супругом, бывшим рапиристом Рейсом Имбоденом из США, который принимал это вещество, чтобы поддерживать себя в форме после завершения карьеры.

WADA, в свою очередь, не потребовало отстранения, так что Тибюс выступит на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже. Однако, если CAS встанет на сторону WADA и удовлетворит апелляцию, то результаты спортсменки будут аннулированы — как в личном турнире по рапире, так и в командном состязании.

Тибюс обладательница серебряной медали летних Олимпийских игр — 2020 в Токио, также она — чемпионка мира — 2022.

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