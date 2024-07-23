«Спартак» лишился футболиста

«Спартак» объявил о переходе правого защитника Томаша Тавареша в австрийский ЛАСК. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале красно-белых.

«Желаем Томашу успешно проявить себя в Австрии!» — написала пресс-служба.

Арендное соглашение австрийского клуба с футболистом рассчитано на год.

Футболист перебрался в «Спартак» из лиссабонской «Бенфики» во время зимней паузы в Российской премьер-лиге сезона-2022/23. Летом 2023 года Тавареш разорвал крестообразную связку колена в расположении молодежной сборной Португалии, из-за чего перенес операцию и пропустил часть сезона-2023/24 в Российской премьер-лиге. Всего за команду он сыграл 22 матча во всех турнирах, в которых записал на свой счет гол и результативную передачу.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

В минувшем сезоне футболист сыграл четыре матча во всех соревнованиях, в которых не отметился результативными действиями. В новом сезоне РПЛ «Спартак» в первом туре проиграл «Оренбургу» — 0:2.

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