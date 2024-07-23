Овечкин объяснил, почему НХЛ не запрещает алкоголь

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью Амирану Сардарову объяснил, почему Национальная хоккейная лига (НХЛ) не запрещает игрокам пить алкоголь.

«НХЛ — свободная лига. Кроме наркотиков и допинга, там запретить тебе ничего не могут. Пришел на тренировку, отпахал, а потом без разницы, что будешь делать — будешь бухать, пойдешь в казино проигрывать все свои деньги или будешь покупать дорогие машины — это никого не колышет», — заявил Овечкин.

Всего в прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее Овечкин открестился от предложения стать министром спорта.