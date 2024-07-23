Галлямов раскрыл, как проходили слушания по лишению России золота ОИ-2022

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, в своем Telegram-канале раскрыл подробности о слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) о распределении медалей командного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Прошли очередные слушания. Многочасовые и волнительные. В этот раз все члены команды были более уверенными в себе и более спокойными. На этот раз от команды выступал Марк Кондратюк. В его красноречии и взвешенности высказываний сомневаться не пришлось», — написал Галлямов.

Пост был опубликован 22 июля.

Галлямов и Мишина входили в состав сборной России, завоевавшей золотые медали в командном турнире Игр-2022.

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву, которая также входила в состав сборной на «командник», из-за нарушения антидопинговых правил. Фигуристка отстранена на четыре года, начиная с декабря 2021 года. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев присудил россиянам третье место в командном турнире Олимпийских игр — 2022, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Также в составе сборной России в командном турнире выступили танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, одиночник Марк Кондратюк.

Ранее Валиева прокомментировала первый выход на лед после дисквалификации.