Глава непризнанной Международной боксерской ассоциации назвал МОК политическими проститутками

Руководитель Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев назвал чиновников Международного олимпийского комитета (МОК) политическими проститутками и обвинил их в фашистском поведении за решение отозвать признание IBA. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы — независимая спортивная организация, которая не допускает дискриминации. А чиновники МОК ведут себя словно фашисты, устраивая геноцид спортсменов по национальному признаку и принимая политизированные решения. МОК — политические проститутки, которые боятся собственной тени», — заявил Кремлев.

В июне 2023 года генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер анонсировал отзыв признания IBA в качестве главной международной боксерской организации мира.

МОК приостановил членство IBA в 2019 году из-за вопросов управления, финансов, судейства и этики. При этом бокс был сохранен в программе летних Олимпийских игр — 2020, турнир был проведен специальной комиссией МОК. На предстоящей Олимпиаде в Париже, которая состоится летом 2024 года, бокс также будет присутствовать, однако состязания вновь будут проведены не под эгидой IBA.

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