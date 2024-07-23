Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава непризнанной Международной боксерской ассоциации назвал МОК политическими проститутками

Глава IBA Кремлев назвал МОК политическими проститутками и обвинил их в фашизме

close
100%
tina_kandelaki/Global Look Press

Руководитель Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев назвал чиновников Международного олимпийского комитета (МОК) политическими проститутками и обвинил их в фашистском поведении за решение отозвать признание IBA. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы — независимая спортивная организация, которая не допускает дискриминации. А чиновники МОК ведут себя словно фашисты, устраивая геноцид спортсменов по национальному признаку и принимая политизированные решения. МОК — политические проститутки, которые боятся собственной тени», — заявил Кремлев.

В июне 2023 года генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер анонсировал отзыв признания IBA в качестве главной международной боксерской организации мира.

МОК приостановил членство IBA в 2019 году из-за вопросов управления, финансов, судейства и этики. При этом бокс был сохранен в программе летних Олимпийских игр — 2020, турнир был проведен специальной комиссией МОК. На предстоящей Олимпиаде в Париже, которая состоится летом 2024 года, бокс также будет присутствовать, однако состязания вновь будут проведены не под эгидой IBA.

Ранее в Госдуме назвали странным отказ игроков киевского «Динамо» жать руки футболистам «Партизана».

Все новости на тему:
Олимпиада 2024
Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами