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В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль IRONSTAR

В Нижнем Новгороде 3 августа пройдет фестиваль IRONSTAR NIZHNY NOVGOROD 2024

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Пресс-служба IRONSTAR

В Нижнем Новгороде 3 и 4 августа пройдет масштабный фестиваль спорта IRONSTAR NIZHNY NOVGOROD 2024. В программе соревнований – женские и детские забеги, заплывы на открытой воде и триатлонные гонки на дистанциях 113 км и OLYMPIC.

Соревнования с триатлонных гонок на дистанциях 113 и OLYMPIC. Всего им предстоит преодолеть 113 км: 1,93 км в рамках плавательного этапа, 90 км во время велогонки и 21 км в рамках забега. Чуть позже к ним присоединятся и участники соревнований на олимпийской дистанции, которые поэтапно преодолеют 1,5 км плавания, 40 км велогонки и 10 км бега.

Плавательный этап обеих дистанций пройдет в акватории Гребного канала, велогонка – по центральным улицам города мимо стен Нижегородского Кремля, вдоль набережной реки Волги и главных достопримечательностей города, а беговые трассы будут расположены на обновленной к 800-летию города набережной Гребного канала.

Во второй день фестиваля участников ждут заплывы на открытой воде. Спортсмены смогут преодолеть две дистанции на выбор – одну или две морские мили (1,852 км и 3,704 км соответственно). Заплывы также пройдут в акватории Гребного канала Нижнего Новгорода без волн и течения.

Ранее МОК исключил Международную ассоциацию бокса из списка признанных.

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