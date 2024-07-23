У бывшей российской легкоатлетки нашли аккаунт в OnlyFans

У знаменосца сборной Кипра на летних Олимпийских играх 2024 года Елены Куличенко обнаружили аккаунт в OnlyFans. Об этом сообщает Greek City Times.

На обнаруженной в сети странице журналисты нашли обнаженные снимки легкоатлетки. По данным источника, спортсменке было предложено удалить страничку в OnlyFans, на что та ответила отказом.

В 2021 году Куличенко решила сменить спортивное гражданство на кипрское. Она проживает и учится в США. Благодаря своему отцу-бизнесмену ей удалось получить кипрское гражданство, так как он вложил более €2 млн в инвестиции.

8 августа 2023 года Куличенко выиграла серебряную медаль в прыжках в высоту на Универсиаде в китайском Чэнду. Она показала результат 1,91 м. Победу одержала Амоанимаа Йебоа, которая прыгнула на три сантиметра выше. Российские и белорусские спортсмены не участвовали в соревнованиях из-за отстранения.

17 июля она одержала победу на молодежном чемпионате Европы-2023 по легкой атлетике в финском Эспоо. Это первая золотая медаль в истории Кипра.

Ранее сообщалось, что Елена Исинбаева проигнорировала сессию МОК в Париже.