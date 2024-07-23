Овечкин ответил на вопрос о сожалении из-за отсутствия в карьере олимпийской медали

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью Амирану Сардарову заявил, что хотел бы выиграть олимпийскую награду до завершения профессиональной карьеры.

Игрок заявил, что очень рад за членов сборной России, которые смогли в 2018 году выиграть золото Игр в Корее.

«Столько было моментов, столько возможностей, да, и, к сожалению, медали нет... Очень рад за ребят, которые выиграли, они молодцы. Но, к сожалению, меня там не было. Возможно ли еще это? В теории да, но ты же видишь, что происходит с нашей сборной», — заявил Овечкин.

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее Александр Овечкин сделал выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.