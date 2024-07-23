Юлия Ефимова пожаловалась на условия проживания на Кубке России по плаванию

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова в социальных сетях рассказала о непригодных условиях проживания на Кубке России в Екатеринбурге.

По ее словам, спортсмены вынуждены делить туалет с другими проживающими в гостинице людьми.

«Как Москва хорошо нас заселила. Сейчас хотя бы кровати раздвинули. Ну и туалет один на две спальни. Спасибо! В моем-то пенсионером возрасте», — заявила 32-летняя Ефимова.

Международная федерация плавания (World Aquatics) 26 июня отказала Юлии Ефимовой в wild card для участия в парижской Олимпиаде.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее российская гимнастка опубликовала фото своих ног с необычного ракурса.