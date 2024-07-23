Овечкин назвал самый популярный стереотип американцев о России

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью Амирану Сардарову заявил, что огромное число американцев до сих пор стереотипно мыслят о России.

Хоккеист заявил, что при этом те, кто все же приезжают в Россию, остаются влюблены в нее навсегда.

«Думаю, они боятся ехать сюда. Они думают, что у нас тут до сих пор по улицам медведи ходят. Ну, я думаю так. Надеюсь, что это изменится. Все мои друзья, которые приезжают из Америки в Москву, не хотят отсюда уезжать. Опять же, каждому свое», — заявил Овечкин.

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее Александр Овечкин назвал тупостью покушение на Дональда Трампа.