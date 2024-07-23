Овечкин рассказал, что в США дружит только с республиканцами

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью Амирану Сардарову заявил, что среди друзей в США имеет только сторонников Республиканской партии.

По его словам, американская политическая культура не вызывает у него большого интереса.

«Я не сторонник этих политических дебатов и разговоров. Ну, а смысл? У меня все друзья, они республиканцы... Реально, все, с кем я общаюсь, они республиканцы. Я ни одного демократа не знаю», — заявил Овечкин.

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее Александр Овечкин сравнил уровень комфорта жизни в России и США.