Российская гимнастка опубликовала фото своих ног с необычного ракурса

Абсолютная чемпионка России по художественной гимнастике 2024 года Анна Попова опубликовала в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) необычное фото.

Спортсменка предстала перед подписчиками лежа в гамаке, согнув в коленях ноги. Любопытно, что фотография была сделана из-за спины спортсменки.

В середине сентября 2023 года Анна Попова стала бронзовой медалисткой Спартакиады сильнейших в индивидуальной программе. Победу на турнире одержала Лала Крамаренко.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

1 января 2024 года запрет на участие в турнирах под эгидой FIG был снят, однако глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что не разрешит спортсменкам состязаться без национальных атрибутов.

Ранее бывшая украинская гимнастка сделала селфи в топе с глубоким вырезом.