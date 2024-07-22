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«Рубин» одержал волевую победу над «Пари НН»

«Рубин» одержал волевую победу над «Пари НН» в матче первого тура РПЛ

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Александр Гальперин/РИА Новости

Казанский «Рубин» одержал победу в заключительном матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари Нижний Новгород».

Игра прошла в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе в присутствии 7 560 зрителей и завершилась уверенной победой команды под руководством Рашида Рахимова со счетом 4:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились Мирлинд Даку, Александр Зотов, Валентин Вада и Дмитрий Кабутов. У проигравшей команды отличились Зе Турбо и Валерий Царукян.

В следующем туре казанский клуб на своем поле примет петербургский «Зенит». Игра пройдет 27 июля на стадионе «Ак Барс Арена», стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Нижегородский клуб в этот же день на своем поле сыграет против столичного ЦСКА, эта игра начнется в 15:00 по Москве.

Ранее вероятность перехода Александра Соболева в «Зенит» оценили в 99%.

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