Во Владивостоке стартовали первые международные студенческие игры «Молодость Приморья»

Первые международные студенческие игры с участием команд шести стран «Молодость Приморья» стартовали во Владивостоке на острове Русский. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Роснефть», которая выступает титульным партнером мероприятия.

Для участия в играх в Приморье приехали спортсмены из КНДР, Узбекистана, Китая, Белоруссии и Индии.

Турниры пройдут по 12 видам спорта: бадминтону, баскетболу, боксу, пляжному волейболу, легкой атлетике, теннису, настольному теннису, плаванию, гребле-индор, фиджитал-баскетболу, мини-футболу и шахматам.

В «Роснефти» отметили, что игры будут способствовать объединению студенческой молодежи из разных стран мира, формированию чувства спортивного единства и продвижению здорового образа жизни среди молодых людей.

Поддержку массового, профессионального и юношеского спорта в компании назвали одним из ключевых направлений социальной работы «Роснефти».

На средства компании в регионах присутствия строятся спортивные комплексы, площадки, ледовые арены.

При поддержке «Роснефти» в регионах России открыты десятки современных крупных спортивных сооружений.

Кроме того, компания поддерживает проекты развития и популяризации физической культуры и здорового образа жизни.

«Роснефть» ежегодно проводит спортивные корпоративные состязания, нефтяники участвуют в сдаче нормативов ГТО, в спортивно-оздоровительном движении «Энергия жизни», к которому присоединились свыше 106 тыс. сотрудников компании.

Студенческие игры продлятся до 26 июля.