Российские братья-хоккеисты пройдут просмотр в «Барысе»

Игроки красноярского «Сокола» Юрий и Илья Кожуховы в ближайшее время направятся на просмотр в астанинский «Барыс». Об этом в интервью Legalbet заявил Юрий Кожухов.

По его словам, вместе с братом он подпишет просмотровый контракт, после чего станет ясно их будущее в казахстанской команде.

«Все хорошо. Если перейдем, то узнаете», — заявил Кожухов.

«Барыс» по итогам прошлого сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) не попал в плей-офф. В сезоне-2023/24 магнитогорский «Металлург» одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

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