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Вероятность перехода Соболева в «Зенит» оценили в 99%

Агент Гурцкая оценил вероятность перехода Соболева в «Зенит» в 99%

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Александр Нестеров/РИА Новости

Футбольный агент Тимур Гурцкая в очередном выпуске шоу «Это футбол, брат!» заявил, что вопрос с переходом нападающего столичного «Спартака» Александра Соболева в петербургский «Зенит» практически решен.

По его словам, официально о сделке может быть объявлено в ближайшее время.

«На 99% Соболев будет в «Зените». Что тормозит сделку? Там с каждым днем одна на другую проблемы накладываются. Думаю, что еще сказывается неготовность Виллиана Жозе играть, поэтому они тянут», — заявил Гурцкая.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей. Сообщалось, что он был близок к переходу в «Зенит» в это межсезонье, однако «Спартак» в последний момент поднял цену за игрока и петербургский клуб отказался от трансфера.

Ранее молодой игрок «Динамо» назвал имя своего кумира.

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