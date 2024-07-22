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Стало известно, за что дисквалифицировали бойца UFC Алексееву

Менеджер бойца UFC Алексеевой заявил, что допинг попал к ней через спортпит

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Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Скаредин, менеджер бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ирины Алексеевой, в интервью Legalbet.kz заявил, что спортсменка получила дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы вследствие приема спортивного питания.

По его словам, никакого смысла обжаловать решение о дисквалификации нет, так как даже случайное попадание запрещенных препаратов в организм не является причиной для освобождения от ответственности.

«Так что ждем октября», — заявил менеджер.

В допинг-пробе Алексеевой, взятой антидопинговым агентством США (USADA) 21 июня 2023 года, был обнаружен тестостерон экзогенного происхождения. Дисквалификация отсчитывается с 15 октября 2023 года. 15 октября 2024 года она сможет вернуться в октагон.

15 октября 2023 года россиянка провела поединок против британки Мелиссы Диксон. Бой состоялся в рамках турнира UFC Vegas 81. Россиянка проиграла единогласным решением судей по итогам трех раундов.

В смешанных единоборствах Алексеева провела семь поединков, в которых одержала пять побед и потерпела два поражения.

Ранее ринг-герл опубликовала фото в купальнике.

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