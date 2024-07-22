МОК убрал Россию из списка стран, где будет транслироваться ОИ-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) на своем официальном сайте убрал информацию о трансляции ОИ-2024 в России. Об этом сообщает Telegram-канал «Телеспортивные бредни».

По данным источника, из списка вещателей пропал МОК, который должен был организовывать показ соревнований из-за отсутствия реализации телевизионных прав, принадлежащих компании «Телеспорт», внутри России.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В ответ на санкции МОК в России были анонсированы Игры дружбы, которые должны были состояться в сентябре 2024 года. Перенос Игр в начале июня анонсировал гендиректор оргкомитета соревнований Алексей Сорокин, покинувший пост месяц спустя. Во вторник, 16 июля, глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов заявил, что владеет официальной информацией: Игры дружбы перенесены на 2025 год.

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