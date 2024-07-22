Названа причина поражения Хачанова во втором круге Уимблдона

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, двукратный финалист турниров Большого шлема в парном разряде и двукратный победитель «шлемов» в миксте, прокомментировал выступление Карена Хачанова на Уимблдоне в этом году.

«Наверное, не самое любимое покрытие для Карена – травяное. Игра есть, на мой взгляд. Надо тренироваться и настраиваться на следующие турниры. Сказать что-то сложно, немного матчей было сыграно на траве у него. Не знаю, что он выберет дальше – какие-то грунтовые турниры или на хард уже поедет. Основное, что игра есть, есть за счет чего обыгрывать соперников», — считает Ольховский.

Хачанов в первом круге Уимблдона-2024 прошел своего соотечественника Аслана Карацева, который при счете 1-2 по сетам отказался от продолжения борьбы из-за травмы. Во втором раунде Хачанов в пятисетовом поединке уступил французу Кентену Гали – 6:4, 3:6, 6:3, 3:6, 4:6. Лучшим выступлением россиянина на Уимблдоне стал выход в четвертьфинал в 2021 году, где он уступил представляющему Канаду Денису Шаповалову.

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