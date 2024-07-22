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Молодой игрок «Динамо» назвал имя своего кумира

Защитник «Динамо» Лепский назвал Бальбуэна своим наставником

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ФК «Динамо» Москва

Защитник московского «Динамо» Иван Лепский после победы над воронежским «Факелом» (3:1) в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что Фабиан Бальбуэна очень помог ему адаптироваться в команде. Его слова приводит Legalbet.

«Своим наставником в «Динамо» смело могу назвать Бальбуэна. Он много где поиграл, чего только стоят чемпионаты Англии и Бразилии. Даже сейчас на Кубке Америки он играл против Бразилии. Так что у него есть чему поучиться», — заявил Лепский.

Счет в матче открыл Иван Лепский на 3-й минуте игры, следом на 21-й минуте отличился Муми Нгамалё, а через семь минут ворота воронежской команды поразил Ярослав Гладышев. Две голевые передачи отдал Бителло, который ассистировал Лепскому и Гладышеву. Единственный гол «Факела» оформил Евгений Марков на 74-й минуте.

При этом «Динамо» играло в меньшинстве с конца первого тайма — на 39-й минуте прямую красную карточку за грубую игру получил Даниил Фомин. На 90+6-й минуте игры составы оказались равными, вторую желтую получил Сергей Брызгалов.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги в первой встрече между «Динамо» и «Факелом» была зафиксирована нулевая ничья, а во втором поединке московский клуб оказался сильнее соперников со счетом 2:0.

Ранее московский «Спартак» в матче с «Оренбургом» установил клубный антирекорд.

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