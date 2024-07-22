Китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, продлил беспроигрышную серию в Китае до 23 матчей в нынешнем сезоне.

В матче 24-го тура китайской Суперлиги шанхайский клуб оказался сильнее «Цанчжоу Майти Лайонс». Игра завершилась победой подопечных российского специалиста с разгромным счетом 5:0.

В 23 матчах текущего сезона «Шанхай Шеньхуа» одержал 18 побед и пять раз сыграл вничью. Общий счет в прошедших играх — 51:8.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. Под его руководством команда провела уже 15 официальных матчей, в которых не потерпела ни одного поражения. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» отказался продавать Эдуарда Сперцяна во Францию.