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Конкурент Сафонова в «ПСЖ» может уехать в Англию

Конкурент Сафонова в «ПСЖ» Доннарумма может перейти в «Манчестер Сити»

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Reuters/PSG

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма может пополнить состав «Манчестер Сити». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, британский клуб активизировал поиски голкипера на случай отъезда бразильца Эдерсона в Саудовскую Аравию. Отмечается, что Доннарумма очень привлекает своей игрой наставника «горожан» Пепа Гвардиолу, который бы хотел видеть итальянца в своей команде.

Текущий контракт Доннаруммы с парижанами рассчитан до лета 2026 года. Сам игрок рассматривает все варианты продолжения профессиональной карьеры.

Доннарумма выступает за французский «Пари Сен-Жермен» с 2021 года, до этого он защищал цвета «Милана». С нового сезона будет бороться за место в основе с российским голкипером Матвеем Сафоновым. Вратарь сборной России подписал контракт с французским грандом до 2029 года.

Ранее Константин Тюкавин рассказал, сколько мячей он планирует забить в новом сезоне.

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