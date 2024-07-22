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Испанский тренер пригласит Месси в «Химки»

Тренер «Химок» Артига пошутил, что пригласит Месси в «Химки»

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Agustin Marcarian/Reuters

Главный тренер «Химок» Франк Артига иронично заявил, что пригласит в команду Лионеля Месси, чтобы помешать петербургскому «Зениту» стать чемпионом России, передает «РБ Спорт».

«Могу ли я пригласить Месси, чтобы остановить «Зенит»? Да, можно попробовать. Сегодня позвоню Месси и приглашу его в «Химки», чтобы помог нам», — сказал Артига.

В матче первого тура «Химки» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо». Игра прошла в Химках на «Арене Химки» и завершилась со счетом 1:1. Счет в матче на 33-й минуте открыл 25-летний защитник Ильдар Шумахов, которому ассистировал 23-летний полузащитник Раджаб Магомедов. На 51-й минуте хозяева сравняли счет усилиями нападающего Антона Заболотного, который добил мяч в сетку из вратарской после отскока от голкипера дагестанской команды Давида Волка.

По ходу первого тайма красно-черные не реализовали два удара с пенальти — не забили Александр Руденко и Хетаг Хосонов.

Ранее был назван максимум, который смогут показывать в «Химках» Денис Глушаков и Антон Заболотный.

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