Российский вратарь будет выступать за клуб из Лиги чемпионов

Австрийский «Штурм» объявил на своем сайте о подписании контракта с российским голкипером Даниилом Худяковым.

Худяков подписал соглашение с клубом, находясь в статусе свободного агента.

Контракт Худякова со «Штурмом» рассчитан до лета 2028 года.

Информация о том, что Худяков пополнит состав австрийской команды появилась 22 июня. «Чемпионат» написал, что решается вопрос выезда игрока в Австрию, а рабочее соглашение между российским футболистом и клубом согласован на четыре года.

Худяков с 2021 года провел 26 матчей за «Локомотив» в Российской премьер-лиге, но в сезоне-2023/24 ни разу не выходил на поле за «железнодорожников», проигрывав конкуренцию Илье Лантратову. Столичный клуб занял итоговое четвертое место в чемпионате страны.

21 июня «железнодорожники» объявили об уходе вратаря из клуба, продлевать контракт, который завершился, с ним не стали.

Ранее экс-тренер московского «Спартака» выразил надежду на противостояние Матвея Сафонова и Худякова в Лиге чемпионов.