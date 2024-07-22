Ветеран ЦСКА: от Станковича в «Спартаке» будут сразу ждать результат

Руководство московского «Спартака» будет сразу ждать результат от нового главного тренера команды Деяна Станковича. Такое мнение в комментарии Legalbet выразил бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин.

«В большом клубе не может быть большого доверия. Если результат будет, то у Станковича будет все в порядке. Говорить об авансе не приходится. Руководство будет сразу ждать результат. Большой клуб — это не площадка для тренировок и репетиций», — сказал Алдонин.

«Спартак» завершил минувший сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) на пятом месте, набрав по итогам 30 туров 50 очков. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Станковичем, который сменил на этому посту исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.

Накануне красно-белые в первом туре нового розыгрыша РПЛ на выезде потерпели поражение от «Оренбурга» со счетом 0:2. После матча Станковича дал болельщикам обещание, что в следующем туре команда будет выглядеть иначе.

Ранее ветеран «Спартака» Гладилин заявил о проблемах с психологией у полузащитника Зиньковского.