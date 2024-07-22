Ветеран «Спартака» заявил о проблемах с психологией у игрока команды

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский испытывает проблемы с психологией. Об этом в интервью Legalbet заявил бывший футболист и тренер красно-белых Валерий Гладилин, комментируя информацию о возможном уходе игрока.

«Хорошо играть он умеет, тут спорить нечего. Но чтобы играть в основе, быть лидером «Спартака», нужен характер победителя и бойца, но Антон пока его не показывает. Мастерства и здоровья у него хватает, а вот с психологией пока проблемы», — считает Гладилин.

Эксперт указал, что у нового главного тренера «Спартака» Деяна Станковича есть свое видение в ряде вопросов, в том числе касающихся состава. Гладилин подчеркнул, что на своей позиции Зиньковскому приходится конкурировать с легионерами, и для того, чтобы бороться за место в основе, ему нужно быть как минимум не слабее иностранных футболистов. А для этого необходимо проявлять характер.

В минувшем сезоне Зиньковский провел за «Спартак» 37 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отметился одной результативной передачей. Накануне «Спартак» проиграл на выезде «Оренбургу» в первом туре нового розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 0:2. Зиньковский вышел на замену во втором тайме.

Ранее тренер Черчесов упрекнул «Спартак» за отношение к бывшим воспитанникам.