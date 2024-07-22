Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Смородская не уверена, что «Спартак» сохранит прописку в РПЛ

Экс-президент «Локомотива» Смородская: «Спартаку» бы в РПЛ удержаться

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская выразила мнение, что «Спартак» может вылететь из Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «РБ Спорт».

«Чего может добиться «Спартак» с таким составом? Рано об этом говорить. Тут вообще удержаться бы в РПЛ с такой наичудеснейшей и прекрасной игрой. Просто закачаешься», — сказала Смородская.

В первом туре чемпионата России «Спартак» уступил «Оренбургу». Игра прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Счет на 62-й минуте матча открыл 25-летний аргентинский защитник Матиас Перес. Спустя пять минут второй мяч в пустые ворота красно-белых оформил 20-летний турецкий нападающий Эмирджан Гюрлюк, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера Александра Максименко.

Эта победа позволила команде под руководством Давида Деограсии набрать первые три очка в нынешнем сезоне чемпионата России. «Спартак» под руководством Деяна Станковича потерпел первое поражение в турнире.

Ранее экс-игрок «Спартака» заявил, что у команды есть проблемы.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами