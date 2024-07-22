Смородская не уверена, что «Спартак» сохранит прописку в РПЛ

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская выразила мнение, что «Спартак» может вылететь из Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «РБ Спорт».

«Чего может добиться «Спартак» с таким составом? Рано об этом говорить. Тут вообще удержаться бы в РПЛ с такой наичудеснейшей и прекрасной игрой. Просто закачаешься», — сказала Смородская.

В первом туре чемпионата России «Спартак» уступил «Оренбургу». Игра прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Счет на 62-й минуте матча открыл 25-летний аргентинский защитник Матиас Перес. Спустя пять минут второй мяч в пустые ворота красно-белых оформил 20-летний турецкий нападающий Эмирджан Гюрлюк, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера Александра Максименко.

Эта победа позволила команде под руководством Давида Деограсии набрать первые три очка в нынешнем сезоне чемпионата России. «Спартак» под руководством Деяна Станковича потерпел первое поражение в турнире.

Ранее экс-игрок «Спартака» заявил, что у команды есть проблемы.